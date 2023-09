Warum Frauen so auf Fanfiction über Sex zwischen Männern stehen

„Mich reizt schon die Vorstellung von einem heißen Mann. Kein Wunder also, dass mir auch die Vorstellung von zwei heißen Männern gefällt“, schrieb die anonyme Userin Dark Twin 2004 in ihrem Versuch einer Erklärung dafür, wieso sie als heterosexuelle Frau so auf Slash Fiction steht. „Und wenn diese zwei heißen Männer dann was miteinander anfangen, komme ich vor lauter Begeisterung gar nicht mehr klar.“ Aber lass uns kurz zurückspulen: Was genau ist Slash Fiction, auch bekannt als „Slash“ oder „Slashfic“? Das sind von Fans geschriebene Storys über zwei (oft männliche, größtenteils heterosexuelle ) Charaktere aus Filmen, Serien, Büchern und so weiter, denen plötzlich bewusst wird, dass sie sich ineinander verliebt haben (oder zumindest aufeinander stehen). In vielen Fällen kommt es dann zum Sex (und zwar jeder Menge Sex). Und das Genre wird vor allem von cis Frauen dominiert – ob nun auf Fansites oder immer häufiger auch TikTok.