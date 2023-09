Ich bin queer, hasse Kleider & heirate trotzdem im Brautkleid

Als ich an meinem großen Tag dann den Gang zum Altar entlangschritt, trug ich also ein perlenbesticktes Kleid mit glitzernden, goldfarbenen High Heels und einem Gesicht voller Strasssteine. Später am Abend schlüpfte ich dann in einen sexy elfenbeinfarbenen Jumpsuit und ein Paar weiße Loafers, mit denen ich die ganze Nacht durchtanzen konnte. Und in jeder Minute dieses Tages fühlte ich mich dabei genau so, wie ich es mir an meinem Hochzeitstag gewünscht hatte: so wie ich.