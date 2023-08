Ich stehe auf Frauen – aber wieso stehen sie nicht auf mich?

Chelsea fragt mich, ob ich eigentlich auch mal Zeit in queeren Räumen verbringe – und die Antwort lautet: nicht wirklich. Ich war zwar schon in Lesbenbars und auf WLW-Events (women loving women, also „Frauen, die Frauen lieben“), war da aber eher eingeschüchtert. Ich präsentiere meine Queerness nur ungern. Sie fühlt sich für mich wie etwas an, was ich beschützen will, was ich noch gründlicher verstehen will – wie etwas Heiliges, etwas Besonderes, etwas, das nur mir gehört. Und generell bin ich kein Fan von Situationen, in denen Leute von mir erwarten, mich sexuell zu verhalten.