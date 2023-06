Warum ich mir zum 1. Mal nach 5 Jahren die Beine rasierte

Es war ein Tag wie jeder andere, und ich war gerade in der Stadt, um mir ein Brautjungfernkleid für eine Hochzeit zu besorgen. Ich hatte schon seit Jahren kein Kleid mehr getragen, fand dieses aber sehr schön. Als ich es anprobierte, fühlte sich aber irgendwas falsch an. Es lag nicht an der Form oder Farbe des Kleids – vielleicht war’s die Tatsache, dass ich keine High Heels anhatte? Ich schob es auf die unvorteilhafte Beleuchtung in der Umkleidekabine und nahm das Kleid mit nach Hause. Dort schlüpfte ich erneut hinein, diesmal zusammen mit Absatzsandalen, und starrte lange in den Spiegel. Das Kleid hing mir bis zur Wadenmitte, und als ich es hin- und herschwenkte, wurde mir klar, was mich störte: meine haarigen Beine