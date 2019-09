Weil dieses Model sich die Beine nicht rasiert, droht man ihr jetzt mit Vergewaltigung

Für seine neueste Herbst/Winter-Kampagne „Superstar“ hat der Sportartikelhersteller Adidas das schwedische Model Arvida Byström engagiert. Byström, die selbst auch als Fotografin und Künstlerin arbeitet, präsentiert in der Kampagne nicht nur den Sneaker-Klassiker Superstar in neuem pastelligen Gewand, sondern zeigt sich auch sonst in einem sehr mädchenhaften Look mit weißem Kleid und pinkem Samt-T-Shirt darunter. Doch dann wandert der Blick auf die Beine des Models – sie sind unrasiert. Nichts Neues für die Schwedin, die sich in ihren künstlerischen Arbeiten schon länger dafür stark macht mit klassischen Rollenklischees zu brechen und Schönheit auch abseits von Stereotypen etablieren will. In der sogenannten no shave-Bewegung hat sie sich deshalb bereits einen Namen gemacht hat.