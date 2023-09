Ich denke beim Sex an jemand anderen – ist meine Beziehung kaputt?

Fast jedes Mal, wenn wir Sex haben, stelle ich mir dabei eine andere Person vor. Meistens denke ich dabei an einen Menschen, zu dem ich mich hingezogen fühle, an jemanden, mit dem oder der ich schon mal Sex hatte, oder an irgendeinen Porno, den ich geguckt habe. Auch beim Masturbieren denke ich nicht nur an meine Partnerin. Um ehrlich zu sein, habe ich mich deswegen nie schuldig gefühlt. Manchmal geht mir in der Situation dann aber doch durch den Kopf: „Was stimmt nicht mit mir?“ Ich weiß, dass meine Partnerin am Boden zerstört wäre, wenn sie wüsste, dass ich beim Sex an jemand anderen denke.