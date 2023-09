Ist dein erster Orgasmus der beste, den du je haben wirst?

Manchmal fühlt sich der erste Orgasmus vielleicht auch nur deshalb so besonders an, weil er oft der ist, der am stärksten im Gedächtnis bleibt. „Ich glaube, mir war damals einfach nicht klar, wie gut Sex wirklich sein kann – bis zu diesem Moment“, erzählt Kara. Das ist ein bisschen so, als würdest du zum ersten Mal das Meer sehen: Du bist in diesem Moment zwar total beeindruckt, doch heißt das nicht, dass du das Meer beim zweiten Sehen nicht genauso schön (oder sogar schöner!) findest.