Schmerzen beim Sex? Vielleicht ist diese kaum bekannte Erkrankung schuld

Auch wenn dir das Wort „ Vulvodynie “ möglicherweise nichts sagt, bist du vielleicht mit den Symptomen dieser kaum bekannten und bisher nur wenig erforschten Krankheit vertraut. Zu den Symptomen gehören andauernde oder wiederkehrende Schmerzen, Brennen oder Juckreize an der äußeren Haut der Scheide. Teile oder die gesamte Hautfläche des Genitalbereichs kann davon betroffen sein. Laut einer Studie, die 2011 in der Fachzeitschrift American Journal of Obstetrics and Gynecology veröffentlicht wurde, leidet bis zu eine von zwölf Frauen mindestens einmal im Leben unter den scharfen, brennenden Schmerzen an der Öffnung der Vagina, die chronisch sein oder durch Berührung auftreten können. Acht (heterosexuelle) Frauen mit Vulvodynie berichteten in einer kleinen qualitativen Studie aus dem Jahr 2016, wie die Krankheit ihr Leben beeinflusste. Die größte Sorge der Frauen, von denen sechs in einer Beziehung lebten und zwischen 23 und 32 Jahre alt waren: schmerzhafter Sex.