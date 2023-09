Asexualität ist so viel mehr als „keine Lust auf Sex“

In Angela Chens Buch Ace: What Asexuality Reveals About Desire, Society, and the Meaning of Sex von 2020 vergleicht die Autorin Julie Sondra Decker, die von Chen für das Buch interviewt wurde, die Definition von Asexualität mit der einer Person, die keinen Spaß an Basteln hat. Ihr Beispiel: Jemand, der oder die gerne bastelt, würde sich vielleicht als „Bastler:in“ bezeichnet – aber jemand, der oder die diese Leidenschaft nicht teilt, käme nie auf die Idee, sich als „Nicht-Bastler:in“ zu bezeichnen. „Wir sind vollständige Menschen, denen einfach dieser ‚Antrieb‘ fehlt“, erklärt Decker gegenüber Chen im Interview. „Das ist genauso verständlich wie jemand, der oder die ‚Basteln‘ nicht als persönlichen Antrieb empfindet.“ In ihrem Beispiel ist es den „Nicht-Bastler:innen“ nicht wichtig, sich als solche zu bezeichnen – und trotzdem werden asexuelle Menschen in Bezug auf etwas definiert, was sie gar nicht empfinden: sexuelle Hingezogenheit.