Du stehst auf Schweiß- & Körpergeruch? Da bist du nicht allein

Auch in der Popkultur ist dieses Phänomen ziemlich weit verbreitet. Denk nur mal an Edward aus Twilight , der wegen Bellas Duft im Unterricht kaum noch klarkommt. Oder an Elio aus Call Me By Your Name, der an Olivers verschwitzten Badeshorts schnuppert. Oder an Ross, der seine Gefühle für Rachel in Friends fast verrät, als er an ihren Haaren riecht. Diese Hingezogenheit zu natürlichen Gerüchen ist oft im Zusammenhang mit Pheromonen ein Thema (das sind einzigartige Chemikalien, die der Körper absondert, um eine Reaktion eines Individuums derselben Spezies zu fördern). In Säugetieren findest du diese Chemikalien in Körperflüssigkeiten wie Schweiß und Sperma . Sie können anderen Informationen übermitteln, wie zum Beispiel: „Ich möchte mich fortpflanzen.“