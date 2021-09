Ist es (un-)gesund, Sperma zu schlucken?

Aber: Weil das Coronavirus größtenteils via Tröpfcheninfektion übertragen wird, kann es durchaus sein, dass du bei engem sexuellen Kontakt mit einem:einer Infizierten allein durch die körperliche Nähe und das natürliche stärkere Atmen beim (Oral-)Sex dem Virus ausgesetzt wirst. Nachdem die Sperma-Studie erschien, erzählte mir Justin R. Garcia , Executive und Research Director beim Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction: „Ich denke, [die Studie] dürfte die Leute nochmal daran erinnern, bewusst zu überdenken, was sie gerade machen – ob es nun ums Küssen oder um Sex geht.“