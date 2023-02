Es ist okay, den Valentinstag als Single ätzend zu finden

Ich verschicke tatsächlich Valentinskarten oder -briefe an andere Leute – an meine Eltern, meine engsten Freund:innen, meinen Kumpel Conor, der sich jeden Tag die Zeit nimmt, alles zu lesen, was ich so schreibe, obwohl er nicht weiter von meiner Zielgruppe entfernt sein könnte. Ich war schon immer überzeugter Fan von echter Post. Die erfordert nämlich ein Level an Mühe, das eine E-Mail niemals erreichen kann. Ein echter Brief ist wie ein Glas meines Lieblingsweins – eine E-Mail eher… wie eine Weintraube. Schick jemandem einen Brief. Verschick ein bisschen Liebe.