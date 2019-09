Also vergiss die ollen Rom-Coms und schau dir lieber einen der folgenden 21 Filme an, die Freundschaften feiern, Mut machen und erfolgreiche Frauen porträtieren – und dabei noch hin und wieder den Bechdel-Test bestehen. Ja, in einigen der Filme kommen Männer vor. Aber sie sind nicht der Mittelpunkt der Welt. Das Leben der Protagonistinnen dreht sich nicht um sie und demzufolge ist auch nicht alles verloren, wenn sie irgendwann wieder von der Bildfläche verschwinden. Und genau so sollte es doch auch im echten Leben sein, oder?