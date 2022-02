Warum mir Valentinstag trotz dem Kitsch vor allem jetzt besonders wichtig ist

Wir Menschen haben ein evolutionsbedingtes Bedürfnis nach Verbundenheit. Deshalb ist der Valentinstag in all seiner kitschigen Pracht genau das, was wir im Moment brauchen – eine Ausrede, um Liebe in all ihren Formen zu feiern. Geh als mit deinem Partner oder deiner Partnerin in euer Lieblingsrestaurant oder lasst euch von dort etwas nach Hause schicken. Bestell dir eine Pizza in Herzform, dreh deine Lieblingsmusik auf und sing lauthals mit. Teil dir eine Flasche Wein mit deinen besten Freund:innen bei einem gemeinsamen Filmabend. Poste eine Collage sentimentaler Fotos als Story auf Instagram, um dich selbst, dein Freund:innen, deine Familie und alle, die dir am Herzen liegen, zu feiern. Kauf dir Blumen.