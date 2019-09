Das ist die tragische Entstehungsgeschichte des Valentinstags

Das klingt jetzt vielleicht erst mal sehr romantisch, allerdings war seine Tat nicht ganz uneigennützig. Damals stand das Christentum nämlich nicht so gut da und deshalb freute sich die Kirche über jedes sichere Mitglied. Oder anders gesagt: Der heilige Bund der Ehe war die perfekte Möglichkeit für die Kirche, die jungen Paare an sich zu binden. Irgendwann kam es, wie es kommen musste und Claudius bemerkte, was Valentin tat. Also ließ er ihn festnehmen und wollte ihn hinrichten lassen. Am 14. Februar wurde er schließlich mit Knüppeln zu Tode geschlagen und danach geköpft . Und deswegen feiern wir auch genau dann den Valentinstag. Yay. Weil ein römischer Priester grausam hingerichtet wurde. Und irgendwann heiliggesprochen wurde.