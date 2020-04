Corona: Solltest du dir die Haare waschen, wenn du draußen warst?

Glücklicherweise sind die Haare auf unserem Kopf laut Dr. King generell weniger gefährdet: „Die lebenden Haare, die aus unserer Kopfhaut wachsen, sind möglicherweise durch die natürlichen Öle geschützt. Diese haben antimikrobielle Eigenschaften und erschweren es Mikroben, sich am Haar anzulagern“, so die Dermatologin. Die Wahrscheinlichkeit müsste also gering sein, dass in der Luft herumschwirrende Viren an deine Haare andocken. „Theoretisch könnte das Virus allerdings durch die Hände in die Haare gelangen.“ Dieses Risiko kannst du reduzieren, wenn du dir nicht mit den Fingern in die Haare fasst.