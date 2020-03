COVID-19: Interview mit der ersten Versuchsperson für den neuen Impfstoff

Ich kann mit der Berichterstattung kaum noch mithalten. Jeden Tag gibt es neue Fälle, Erkenntnisse und so weiter. Freund*innen von meinen Freund*innen haben sich schon angesteckt. Meine Eltern leben in Kenmore – das ist sehr nahe am ursprünglichen US-Epizentrum Kirkland. Meine Mutter ist 70 und mein Stiefvater ein 85-jähriger Asthmatiker. Ich mache mir große Sorgen um ihre Gesundheit. Das alles ist wirklich heftig.Aber ich weiß, mir wird es gut gehen. Meiner Familie wird es gut gehen. Wir haben all die Dinge, die wir brauchen, um das zu überstehen. Ich mache mir nur Sorgen um all die Amerikaner, die nicht so viele Privilegien haben, wie ich und meine Familie.Letzten Donnerstag war ich im Supermarkt und gab 250 Dollar für Dinge aus, die wir in den nächsten Wochen brauchen könnten. Und selbst das können viele Menschen nicht machen. Viele, vor allem in der Kunstszene und im Gaststättengewerbe, verlieren gerade ihre Jobs. Das ist schrecklich und es wird wahrscheinlich noch viel schlimmer. Ich mache mir wirklich Gedanken darüber, wie sich das auf ihre körperliche Gesundheit und ihre Psyche auswirken wird