Pourquoi se comporte-t-on tou·tes comme des c**nards en ce moment ?

Ma boîte de réception confirme que Jess est loin d'être la seule à le faire. Alors que nos vies en ligne ne sont que rayons de soleil et arcs-en-ciel, nos groupes WhatsApp sont devenus de véritables petites cellules de frustration. J'ai parlé à mes ami·es des gens stupides au supermarché, des gens prétentieux sur Twitter et du barbecue décevant que j'avais préparé la veille. Ils se sont déchaînés contre les e-mails trop familiers qu’ils avaient reçu, les voisins trop sensibles, les membres de la famille trop autoritaires et tout ce que leur colocataire avait ou n'avait pas fait dans la salle de bain. Et puis on se sent coupable de se plaindre autant et de cette rage qu'on ressent sans pouvoir la contrôler. "J'espérais que cette expérience m'aiderait à devenir une personne plus généreuse et plus tolérante", reconnaît une amie, "mais non. J’en suis à reprocher aux gens de se poser sur un banc".