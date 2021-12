EFT : la technique de tapotements anti-stress à faire soi-même

L'EFT (également connue sous le nom d'EFT tapping ou tapotements EFT) est une pratique qui consiste à tapoter sur différents points du corps. Tamara Donn , experte accréditée en EFT, la décrit comme "une technique de self-help DIY pour vous aider à libérer des croyances ou des émotions négatives". Issue du système de médecine traditionnelle chinoise, elle associe l'acupuncture (sans les aiguilles) à une pratique d'affirmation ciblée et peut aider les personnes à se concentrer sur le présent et à se libérer des pensées et des sentiments difficiles et pénibles. Bien qu'elle fasse encore l'objet de recherches, l'EFT a été utilisée pour traiter l'anxiété, la dépression et le syndrome du stress post-traumatique (SSPT). Elle peut être pratiquée seule ou avec l'aide d'un·e praticien·ne qui vous aidera à libérer les causes profondes de vos difficultés. Dans ce contexte, c'est comme une thérapie par la parole, mais avec une composante physique.