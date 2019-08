Also doch: Laut Mathematik ist DAS das ideale Alter um zu heiraten

Vor knapp zwei Jahren ging eine weltbewegende Nachricht durch alle möglichen Kanäle: Der Wissenschaftler Dr. Nicholas Wolfinger hatte offiziell das „ perfekte Alter zum Heiraten “ herausgefunden, welches angeblich zwischen 28 und 32 lag. Hat sich vernünftig angehört. In dem Alter ist man kein Küken mehr, das mit einem unvollständigen präfrontalen Kortex herumläuft. Der Frauenarzt fängt aber auch noch nicht an, verlegen von „ Fruchtbarkeitsraten ab 35“ zu reden. Zwischen 28 und 32 – macht also Sinn.