Wie es ist, wenn die eigene Schwester Suizidgedanken hat

Sich frontal mit den eigenen und den Gefühlen anderer auseinanderzusetzen ist sicher in vielen Familien ein ausbaufähiges Feld, nicht nur in meiner. Man hat Angst zu verletzen, verletzt zu werden aber am meisten fürchtet man sich doch eigentlich vor der Wahrheit. Glückseligkeit findet sich in der Ignoranz, sagt man schließlich. Ich weiß nicht, ob das bei psychischen Krankheiten unbedingt stimmt, denn vor der Recherche und den intimen Gesprächen hatte ich viel mehr Angst vor der Depression meiner Schwester, als danach. Nicht umsonst spielen unzählige Horrorfilme und literarische Stücke mit genau diesem menschlichen Urinstinkt, sich vor dem Unbekannten zu fürchten. In der Vorstellung ist das Monster immer viel größer, stärker und zerstörerischer als in der Realität. So war es auch bei der Erkrankung meiner Schwester. Vor allem weiß ich heute, dass sie als Person viel stärker ist, als das Monster in ihrem Kopf. Weil sie mir das gesagt hat und weil sie mir eben auch Bescheid sagt, wenn alles wieder ein bisschen dunkler scheint. „Ich bin gerade depri, aber das wird schon“, sagt sie. „Ja, das wird es. Erzähl mir, was in deinem Kopf los ist“, sage ich, ganz ohne Piepen im Ohr.