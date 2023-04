Ich bin Mutter von 4 Kindern – jetzt bin aber ich endlich mal dran

Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich an diesem Abend von der Notaufnahme nach Hause gefahren wäre und sofort angefangen hätte, mein Wohlbefinden über das meiner Kinder zu stellen – ohne zurückzublicken. Aber ich habe diese Arzttermine angesetzt – und sie nicht einmal abgesagt oder verschoben, was bedeutete, dass ich die Kontrolle über das Haus und die Kinder abgab . Bei einem anschließenden Besuch bei meiner Internistin stellte sich heraus, dass ich unter niedrigem Blutzucker und niedrigem Blutdruck leide, was vieles von dem erklärte, was ich bis zu meinem Besuch in der Notaufnahme empfunden hatte. Die Sorge um diese mysteriösen Symptome führte wahrscheinlich zu extremer Angst , die ich fälschlicherweise für einen Herzinfarkt gehalten hatte. Ich war auch beim Zahnarzt, habe eine Mammographie machen lassen, mir ein paar neue Klamotten gekauft und sogar etwas Make-up, um das abgelaufene zu ersetzen. Ich bin zwar nicht gerade eine neue Frau , aber ich fühle mich besser, vor allem nach den 20-minütigen morgendlichen Yogasitzungen, die zu meiner Routine gehören, egal ob die Kinder hohes Fieber haben oder nicht.