Ich haderte mit mir selbst; ein Bekannter schrieb meine Selbstgespräche einfach mit und las mir die Zeile „I fuck with myself more than anybody else“ vor. Ich finde, das ist eine sehr gesunde Einstellung. Ich kenne mich selbst noch am besten und kann am besten beurteilen, was gut für mich ist und was nicht. Es ist wichtig, seine eigene beste Freundin und sein größter Unterstützer zu sein. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist und sich nicht in die Tasche lügt, kann es einem egal sein, was andere Leute über dich denken.