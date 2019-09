Darum liegt es mir am Herzen euch kurz zu erzählen, was so wichtig und toll an Paleo ist. Es geht dabei um Lebensmittelqualität und Nachhaltigkeit und um die Verwendung von unverarbeiteten und nährstoffreichen Lebensmitteln. Gemüse, Obst, Nüsse, Samen, Fleisch, Fisch, Eier, gesunde Fette, aber auch Bewegung und genügend Schlaf sind elementare Grundlagen der Paleo-Philosophie. Clean Eating wird also groß geschrieben. Man soll möglichst wenig verarbeitetes Essen verwenden und dafür dem Körper all das geben, was er „wirklich“ braucht.



Der größte Teil der Lebensmittelpyramide von Paleo-Fans sind Gemüse und Wurzeln. Sie dienen als Ballaststoffquellen, die wichtig für eine gute Verdauung und unseren Stoffwechsel sind. Darum passt dieses Rezept so gut in den Herbst, denn da hat Wurzelgemüse seinen großen Auftritt.



Leider wird Paleo immer etwas belächelt – und auch ich bin kein Fan von extremen Ausführungen –, aber ich finde den Grundansatz großartig und inspirierend. Ab und zu mache ich eine Woche oder auch mal ganze 30 Tage Paleo und verzichte dann auf Milchprodukte und morgens auf meine Sojamilch im Kaffee. Ich freue mich immer auf diese Zeit und meinem Körper tut das ganze sehr gut.



Die kleine Besonderheit an diesem Rezept sind die Erdnussstückchen, die dem Gemüse eine Art Kruste geben. Jede andere Nuss ist dafür auch geeignet; und die Erdnuss ist eigentlich auch nicht die Lieblingsnuss „richtiger“ Paleo-Fans. Sie gilt eigentlich als Hülsenfrucht und passt somit nicht in ihre Lebensmittelliste.



Aber ich denke, den Mittelweg zu finden und sich von allem genau das zu holen, was einem gut tut und auch schmeckt, ist genau der richtige der Weg, um seine eigene optimale Ernährungsform zu finden.