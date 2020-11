La vie moderne, en particulier au moment où nous entrons dans le confinement 2.0, nous a tous aspirés dans un vortex virtuel sans fin. C'est comme si on était pris dans un engrenage dont on ne peut s'extirper. Au début, on s'amusait, mais petit à petit, on est tombé·e dans un cercle vicieux et on a commencé à remettre en question tout et tout le monde. Non seulement vous ne savez plus si on veut vraiment de vous dans la salle, mais vous n'êtes plus sûr·e de vouloir y être vous-même.