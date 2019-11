Gewohnheit ist ein weiterer Grund dafür, warum wir so viel meckern. Laut der Psychologin Margot Bastin , die das Thema Kommunikation zwischen erwachsenen Freund*innen als Post-Doktorandin an der KU Leuven in Belgien untersucht, fangen viele von uns schon im Kindesalter an, sich zu beschweren. Es gibt zwar Expert*innen, die sagen, es kann schlecht für deine mentale Gesundheit sein, sich aufzuregen, aber Bastin ist der Meinung, es fühlt sich gut an, weil es gut für uns ist – solange du es nicht übertreibst. „Sich kurz über etwas aufzuregen ist vollkommen okay. Einmal ausgesprochen, kannst du das, was dich beschäftigt, wahrscheinlich schneller abhaken und vergessen“, so die Psychologin. „Wenn du dir jedoch pausenlos Sorgen machst und dich ständig aufregst, kann das auf lange Sicht negative Auswirkungen haben.“