Wie du deine Haare im Winter am besten trocknest

Was ist dein absolutes Lieblingsprodukt für den Winter?

„Eine gute Spülung. Wichtig ist nicht nur das Produkt an sich, sondern auch die Anwendung. Weil wir so viele Haarfollikel haben, ist es hilfreich, mit einem Kamm durchzukämmen, nachdem du den Conditioner aufgetragen hast – so wird das Produkt gleichmäßig verteilt. Außerdem sollten deine Haare beim Auftragen nicht nur feucht, sondern klatschnass sein, denn sonst verwendest du am Ende eine doppelt so große Menge an Conditioner. Wasser ist das Transportmittel, dass all die guten Inhaltsstoffe in deine Haare befördert.“