Par exemple, il n'y a pas de mal à se plaindre à ses meilleurs amis quand on ne sait pas comment interpréter un texte énigmatique de son ex. Mais en parler pendant des jours ou des semaines peut être un vrai problème - tant pour votre santé mentale que pour vos amitiés. "La recherche montre que si vous vous plaignez et que vous êtes négatif tout le temps, vos amis peuvent finir par vous fuir", dit-elle. "Ou, du moins, ça peut être un facteur de stress dans la relation."

Pour Margot Bastin, le mieux, c'est " de se plaindre si possible de façon constructive, et pas trop longtemps".



Deepika Chopra ajoute qu'en fin de compte, vous devriez examiner comment vous vous sentez avant, pendant et après vous êtes plaint·e. "Ensuite, vous pourrez juger en connaissance de cause si cela vous a apporté quelque chose, ou si au contraire ça vous a fait plus de mal que de bien".



Elle termine par dire : "en règle générale, lorsque vous exprimez une plainte, essayez de vous concentrer sur les solutions plutôt que sur le problème. Tout est une question de perspectives !"



Alors, convaincu·e ou agacé·e ?