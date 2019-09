Der Tenor des letzten Teils der Trilogie, Everything is Love, ist ein anderer. Das Album fühlt sich schwerer an und irgendwie weiter weg von den Alltagsproblemen der Masse. Damit haben sie ihr thematisches Repertoire trotzdem definitiv erweitert: Hier geht es um Kunst, schwarze Kultur, Rassismus und Ungleichheit, ihren Erfolg als vermögendes Power-Couple und ihre wiedergefundene Liebe. Ich verstehe auch, dass das Album sowohl als Gesamtwerk als auch in speziellen Songs wie „Black Effect“ und „Apes**t“ für mich als weiße Frau in Deutschland nicht dasselbe bedeutet wie für schwarze Personen. Aber ich stelle fest, dass ich mich während des ersten, zweiten und auch dritten Hörens nicht dabei erwische kontinuierlich mitwippen oder singen zu wollen und das finde ich schade, aus musikalischer, melodischer Sicht, aus Sicht des Mainstreams. Ich kann mich mit dem Besingen ihres Reichtums, ihres Erfolges, ihrer heißen Liebe an privaten Traumstränden oder ihrer internationalen Bekanntheit nicht identifizieren. Natürlich sind die beiden etwas Besonderes, sie sind weltberühmt. Songtexte wie „No need to ask / you heard about us”, „My friends, real friends, better than your friends“ treffen allerdings eine klare Aussage, mit der ich so viel nicht anfangen kann: Vorbei sind die Zeiten der offenen Verletzlichkeit, die man in Lemonade und 4:44 heraushören konnte. In Everything is Love drehen die Carters ihre Egos auf 180 und hauen gewaltig auf die Kacke.