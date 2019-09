Aber jetzt mal im Ernst: Eigentlich magst du Weihnachtslieder, ein bisschen Abwechslung wäre aber trotzdem ganz nett. Und da kommen wir ins Spiel. In der folgenden Slideshow stellen wir dir fünf Songs vor, die frischen Wind in deine X-Mas-Playlist bringen. John Legend ist jetzt schon ein Klassiker. Tyler, The Creator ist ein Grinch. Ben Gibbard feiert Emo-Weihnachten. Phoebe Bridgers auch. Und Bubble & Squeak sind einfach sweet. (Und was sich reimt, ist gut Weihnachten!)