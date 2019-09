Die Geschichte des Zopfes: Ariana Grande früher und heute

Ernie und Bert, Pommes und Ketchup, Ariana Grande und ihr Pferdeschwanz: Manche Dinge sind einfach untrennbar. Uns erzählte die Sängerin , dass sie seit Schulzeiten an ihrer Frisur hängt: „Der Zopf war schon immer ein Teil meines Lebens. Aber ich bringe auch gerne mal ein wenig Abwechslung ins Spiel.“ Schauen wir uns jedoch Aris Haar-History der letzten acht Jahre an, wird klar, dass sie doch schon sehr an ihrem Look hängt. Zurecht: Der hohe, volle Pferdeschwanz steht ihr nicht nur super, er ist auch über die Zeit zu ihrem Markenzeichen geworden.