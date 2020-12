Vergiss Hygge – dank Corona & Gen Z sieht „gemütlich“ jetzt anders aus

Und nirgendwo wird das offensichtlicher als bei YouTube. Suchst du da nach „2020 room transformation“ oder „cosy room tour“, spuckt dir der Algorithmus ein Schlafzimmer nach dem anderen aus, das vor lauter Lichterketten, Kuscheldecken und minimalistischer Möbel quasi aus allen Nähten platzt. Das Farbschema? Entsättigt. Die 22-jährige YouTuberin Cel Sang verwandelte ihr Schlafzimmer im Haus ihrer Eltern in eine cremefarbene Kuschelhöhle, deren Töne gut zu den Holzakzenten des restlichen Hauses passten. Und obwohl eine beige-braune Farbpalette zwar theoretisch ziemlich öde klingt, zaubert sie eine besonders beruhigende Stimmung, findet Sang: „Stell dir eine warme Tasse Kaffee oder Kakao vor. Genau so sieht es hier aus: Es fühlt sich so an, wie einen Kaffee zu trinken und mich in meinem Zimmer einzukuscheln. Mir wird innerlich ganz warm, wenn ich hier bin.“ Die „Neue Gemütlichkeit“ mag also neutrale Farben, die tagsüber natürliches Licht reflektieren und so nicht bei der Arbeit ablenken – und sie verwandelt sich in etwas ganz anderes, sobald es dunkel wird und die Lichterketten angeschaltet werden.