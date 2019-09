Gehst du eigentlich noch shoppen? Also so richtig mit Schuhe anziehen und Wohnung verlassen? Oder lässt du dir deine neuen Klamotten lieber direkt bis an die Haustür liefern und probierst sie anschließend ganz in Ruhe zu Hause an – statt in einer unvorteilhaft beleuchteten Umkleidekabine? Und falls du deine Kleidung online kaufst, warum dann nicht auch deine Möbel oder Wohnaccessoires?