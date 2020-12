Dire que cette année a été riche en rebondissements serait un euphémisme. L'anxiété, l'isolement, la peur et la frustration, ont rythmé nos vies tout le long de 2020, ne nous laissant pas une seconde de répit entre chaque bouleversement. Et on sait déjà qu'il n'est pas question de revenir à un semblant de normalité avant la fin de l'année. Alors que peut-on faire dans des moments comme celui-ci ? Tandis que nous entrons dans la saison des fêtes, la seule façon d'aller de l'avant semble être de profiter de toutes les petites joies et à tous les petits plaisirs de Noël. Ces fêtes de fin d'année ne ressembleront peut-être pas à celles des années précédentes, mais ces festivités, aussi futiles, extravagantes ou décadentes soient-elles, représente pour beaucoup une sorte de bouée de sauvetage. Que vos journées soient remplies de joie et de magie, les ami·e·s !