Si le rose s'est imposé comme la couleur du confinement et que le blond a largement été adopté cet été, le rouge pourrait bien devenir la nuance pour une saison du cuffing torride. "Tout le monde passe au rouge", nous confie Ryan Trygstad , le coloriste et copropriétaire du salon Mark Ryan , qui travaille avec des célébrités comme Julianne Moore et Laura Dern.Logique, surtout si on considère l'année qu'on vient de passer. Pour beaucoup, les cheveux rouges sont un boost instantané de confiance en soi. "Nous avons perdu notre identité professionnelle et notre identité personnelle, et [les clients] veulent simplement se retrouver - mais en mieux", explique Trygstad.