„Drunter und drüber“ ging es schon im Sommer. Erinnern wir uns an warme Sonnentage, in denen weiße Shirts und Lingerie ihre funktionalen Rollen getauscht haben und das T-Shirt als schlichte Leinwand für die Unterwäsche diente. Denn diese war viel zu schön, um nur hinter verschlossenen Türen getragen zu werden. Doch mit den kälteren Temperaturen kommen auch die Frostbeulen. Unsere Unterwäsche wird praktisch, unser Look wird gezwiebelt und der ganze Körper nimmt die Kuschelhaltung an. Hauptsache eingepackt und keine kalte Luft. Grippevirus lässt grüßen.