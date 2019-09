Ein Jahresrückblick auf die nervigsten Instagram Trends 2017

Give a woman a break! Fast Fashion ist in der Tat inzwischen so fast, dass das Hinterherkommen als tägliches Workout dicke ausreicht und man erst in der Lage ist auszusteigen, wenn man seinem Herzkasper erlegen ist. Natürlich backe ich ganz minikleine Brötchen, schließlich bin ich in meiner Position als Moderedakteurin quasi der Multiplikator ebenjener Instaphänomene. Während ich diese Zeilen tippe, sitze ich gar in einem Volantwickelrock am Platz, ich Heuchlerin.