Sous les spotlights depuis plus de vingt ans, Britney Spears aura été l'icône pop de toute une génération. Mais c'est aussi une femme d'affaire, qui en plus d'avoir vendu plus de 33 millions d'album rien qu'aux US - et 137 700 $ rien qu'avec ses shows à Vegas - a enchaîné les partenariats avec Pepsi , Elizabeth Arden, Polaroid, Toyota et plus encore. Seulement, ce que beaucoup ignorent, c'est que c'est son père qui tient les rennes de son empire. Depuis 2008 en effet, Jamie Spears a obtenu le droit de tutelle sur sa fille, de même pour son avocat Andrew Wallet, qui prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie et les finances de Britney (!).