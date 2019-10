Et pour cause, Hailey est une minimaliste. En tous cas en ce qui concerne le body art. Chacun de ses vingt tatouages est tellement fin est dissimulé qu'on a eu du mal à tous les répertorier. Soyez rassuré·e : on ne recule pas devant les défis. Voici donc un aperçu de des quelques vingt tatouages de miss Bieber et leurs significations. To be continued...