Bis dass der Tod uns scheidet: Eine Ode an mein Lieblingskleid

Das Kleid ist mein Go-to, mein rot-weiß-braunes kleines Schwarzes, mein Lieblingsteil. Aber es ist nicht meine Uniform. Wenn ich an Uniformen denke, denke ich an Steve Jobs schrecklichen schwarzen Rollkragenpulli oder an Elizabeth Holmes. Beide tragen jeden Tag das gleiche Outfit, um wertvolle Zeit zu sparen. Ich verbringe allerdings gern meine Zeit damit, mir zu überlegen, was ich anziehe (wenn es nicht gerade 6 Uhr morgens ist und ich einfach noch nicht dazu in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen). Ich muss aber auch zugeben, dass mich der Artikel “ How To Save Money By Wearing One Signature Look Like a Cartoon Character “ auf Reductress nicht nur zum Lachen gebracht hat, sondern auch ein flaues Gefühl in der Magengegend auslöste. Ich habe mich damit abgefunden, dass das kurze Kleid zu meinem Markenzeichen geworden ist. Jackie O hatte ihre Sonnenbrille, Maggie Rogers ihre Schlaghosen. Ich trage das Kleid, weil es mir Freude bringt. Und wenn ich die Augen zusammenkneife und mich im Spiegel ansehe, könnte ich mir sogar einreden, ich hätte dieses Je ne sais quoi der Kochbuchautorin Mimi Thorisson , die mit ihrem Blog Manger und dem dazugehörigen Instagram-Account über die Jahre Tausende von Followern mit ihren Rezepten und ihrem Lifestyle verzaubert hat. Sie kombinierte ihre A.P.C.-Kleider oft mit Hunter-Gummistiefeln – ein Look, den ich abgöttisch liebe. Irgendwann musste ich aufhören, ihr auf Insta zu folgen, weil mich die Perfektion ihres französischen Schlosslebens einfach überforderte. Aber meine Sehnsucht nach ihrem Lifestyle bleibt.