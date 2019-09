Trend-Special 2019: 29 große Ideen für die Mode

In den vergangenen Saisons ist die Farbe zurück auf den Runway gekommen. Ein Glück, den Schwarz kommt zwar nie aus der Mode, ist aber auf Dauer doch ein bisschen eintönig. Sanftes Millennial Pink und verspieltes Kornblumenblau sind im Frühjahr 2019 aber eindeutig passé. Die Farbpalette wird jetzt zugegebenermaßen ein wenig ungewöhnlich.Freunde dich also schon mal mit Tönen an, um die du eigentlich einen weiten Bogen machen würdest. Von Kopf bis Fuß in Khaki: Wo ist das Problem, fragen Marine Serre, Dior, Sies Marjan, und Ports 1961. Stumpfe Grautöne, die an den Brutalismus in der Architektur erinnern, waren bei Esteban Cortazar and Miu Miu zu sehen. Und wer Lust auf intensive Brauntöne hat (bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich niemand), sollte sich die Kollektionen von Givenchy und Hermès nicht entgehen lassen. In 2018 waren es Ugly Sneaker, Ugly Jewelry und Ugly Sunglasses, 2019 hat die Hässlichkeit nun auch die Farbauswahl erreicht. Halten wir also fest: Farbe ist das neue Schwarz und hässlich ist das neue schön.