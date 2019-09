Die 47 coolsten Street Styles von der New York Fashion Week

Wir sind aber nicht die einzigen, die gerade nicht so recht wissen, welche Jahreszeit ist . Auf den Straßen New Yorks sieht man aktuell Daunenwesten, Sommerkleider, Sandalen, derbe Boots, Samt, Wolle und Chiffon. Verwirrend. Und dann steht auch nach wie vor die Frage im Raum, ob wir uns wirklich immer noch anziehen wollen wie Street-Style-Stars . Seinen Blick dieser Tage auf die amerikanische Modemetropole zu richten, lohnt sich aber trotzdem, wie du in unserer Slideshow mit den 47 besten Street Styles der NYFW sehen wirst. Bühne frei für Muster-Mix, Western Style, Khaki und Leo