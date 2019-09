Das führt so weit, dass man in vielen Onlineshops mittlerweile ganze Abschnitte findet, in denen man die Klamotten, die auf Street-Style-Fotos abgebildet sind, direkt nachkaufen kann. Nicht besonders originell. Und sogar in Modestrecken und Anzeigen sah man eine Zeit lang diesen Street-Style-Look, der den Anschein von „echten“ Leuten im „realen“ Leben vermitteln sollte. Aber ist ein Editorial nicht oftmals das Gegenteil vom Alltag, und ist das nicht auch irgendwie okay so? Als Riccardo Tisci der Designer bei Givenchy war, shootete er Kampagnen oft auf den Bürgersteigen New Yorks, und auch auf den Laufstegen sah man mehr und mehr „echte“ Menschen. Komplette Runwaylooks waren früher maximal in Magazinen zu sehen, als Street Styles werden sie nun reihenweise auf den Straßen zur Schau gestellt. Auch hier kann von persönlichem Stil ja wohl kaum die Rede sein.