Street Style kann auch Beauty! 23 Looks aus Mailand zum Nachmachen

Und auch die Street Styles sind ein bisschen anders als in den üblichen Modemetropolen — und das ist gut so. Wenn die Fashion Crew sich auf die dritte, große Fashion Week einstellt, sind die Beauty Looks ein bisschen weniger perfekt und viel spaßiger. Beispiel gefällig? Da wären glänzende Haare, die mit minimalistischen Accessoires verwoben sind, oder grelle Lidschatten, die vom Jetlag ablenken. Das ist zumindest unsere Interpretation der Looks bei den Top Shows. Mailand hat einen einzigartigen Style und der ist zugleich zugänglich und cool.