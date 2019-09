Was Leyla von Lala Berlin in Wallungen bringt & warum Mode politisch (sein muss)

Refinery29: Der Hauptsitz deines Labels ist in Berlin, wieso zeigst du seit einigen Saisons lieber in Kopenhagen?

Leyla Piedayesh: Das hat weder mit einer persönlichen Präferenz noch mit dem Erfüllen von Erwartungshaltung zu tun: Hier geht es vor allem um unternehmerische Hintergründe. Wir konnten in den letzten Jahren einen stetigen Wachstum unserer Brand in Skandinavien verbuchen, da macht es nur Sinn in Kopenhagen zu zeigen. Zudem haben wir in Kopenhagen auch stets Unterstützung genießen dürfen – von Anfang an.