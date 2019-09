Funktionslooks, Leo & Batik: So sieht das Paradies bei Ganni aus

Vom Paradies gibt es viele Vorstellungen. Mal sind sie an einen Ort gebunden, mal an die Auswahl an Eiscreme, mal an die Menschen drumherum, oft existiert dieser Sehnsuchtsort nur in deinem Kopf. Ditte Reffstrup, Designerin des dänischen Cool-Girl-Brands Ganni , hat ihr Paradis gestern auf den Laufsteg der Copenhagen Fashion Week gebracht. Wenn es an diesem mysteriösen Ort so lässig, entspannt, cool und ein bisschen verspielt aussieht, wollen wir auch dringend dorthin. Idealerweise nicht erst in der Spring/Summer 2019 Saison.