Ganni wurde bereits 2000 gegründet, doch in den letzten zwei Jahren hat das Brand nochmal ordentlich an Fahrtwind gewonnen und ist ganz nebenbei zum Liebling von Moderedakteurinnen und Streetstyleikonen geworden. Mittlerweile ist Ganni mit 18 Stores in Dänemark, Norwegen und Deutschland vertreten. Aber wie ist es Kreativdirektorin Ditte Reffstrup gelungen ihre Looks auf die Wunschlisten so vieler Frauen zu katapultieren? Und wie macht es PR-Chefin Helene Skytte möglich, dass Ganni immer in unserem Instagram-Feed erscheint?