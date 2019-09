Die dänische Brand Ganni hat sich in den vergangenen Jahre vom Mode-Geheimtipp zum absoluten It-Label gemausert. Raffinierte Schnitte, mutige Mustermixe und mit viel Seide und Spitze hat sich Ganni seinen Platz in den Herzen der Modemädchen gesichert. Als eine von wenigen Marken deckte Ganni von Anfang an neben Ready-to-Wear auch die Bereiche Accessoires und Schuhe ab und ließ Fans in ein komplettes Design-Universum aus der Feder von Ditte Refstrup, Kreativ Direktor bei Ganni, eintauchen.