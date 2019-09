Eben noch auf dem Laufsteg und übermorgen schon in deinem Kleiderschrank: See Now, Buy Now wird immer beliebter und Tommy Hilfiger hat das Konzept als einer der ersten Labels umgesetzt. Zum Start des Modemonats in New York überraschte der Designer nun mit einer riesigen Show unter freiem Himmel zum Motto Tommynow in LA, zu der ganze 3000 Gäste eingeladen waren. 2000 von ihnen waren Kundinnen, 1000 arbeiten in den Medien oder im Einkauf. Direkt shoppen können alle!