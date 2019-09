Ein Topmodel mit 24 Millionen Followern bei Instagram, das sich öffentlich zu seiner Liebe für saftige, fettige Burger bekennt?! Ja, das gibt es glücklicherweise im Jahr 2016 und diese absolut nachvollziehbare Fast Food-Leidenschaft wird nun auf eine ganze besondere Art und Weise zelebriert. Vor wenigen Wochen haben Tommy Hilfiger und Gigi Hadid ihre erste gemeinsame Kollektion gelauncht und die super lässige Linie für Herbst/Winter 2016 wurde direkt zum sofort shopbaren Highlight der New York Fashion Week. Nun schauen wir schon mal in die Zukunft und freuen uns auf den Frühling 2017. Denn dann geht die Zusammenarbeit in die nächste Runde. Diesmal wird die Fangemeinschaft des Models und des ikonischen Brands direkt noch mehr eingebunden, denn jeder kann über sein Lieblingsteile der neuen Kollektion abstimmen.Ganze 14 Looks hat Gigi für ihre Follower kreiert, 4 davon werden es letztlich in den Verkauf schaffen. Alle, die an der Abstimmung teilnehmen, haben obendrein die Chance, die Outfits bei der nächsten Runway Show live zu erleben. Die Vorauswahl ist nun schon getroffen: die Bomberjacke, der Hoodie, die Jeans und das Polo haben es ins Finale geschafft und stehen nun jeweils in vier beziehungsweise zwei Varianten zur Auswahl.Das Highlight Piece der Kollaboration zwischen Gigi und Tommy ist die Bomberjacke, die das besagte Ernährungsmantra des Topmodels feiert. Das lautet nämlich „Eat clean to stay fit, eat a burger to stay sane.”, also „Iss gesund, um fit zu bleiben. Iss einen Burger, um klar im Kopf zu bleiben.“ Dieses Motto, das auf dem coolen Bomber mit coolen Patches unterstützt wird, würden wir doch direkt unterschreiben und deshalb wollen wir euch unbedingt auf die zugehörige Kampagne aufmerksam machen.Bei der <3 to be Part-Aktion könnt ihr eure Lieblinge nämlich direkt bei Instagram herzen und eure Liebe mit anderen Followern teilen.